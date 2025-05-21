Майская прохлада с огоньком: брянчане гибнут в попытках согреться

Пока все обсуждают атаки дронов, настоящим убийцей в Брянской области на прошлой неделе стал… обычный огонь. Статистика пугает: пять человек погибли в пожарах в своих домах — больше, чем от вражеских диверсий.
В Почепском районе молодая пара (ему 34, ей 39) сгорела заживо из-за забытой на плите еды. Деревянный дом вспыхнул как спичка. В Сельцо ночной пожар унёс жизни троих — брата с сестрой и её гражданского мужа. От их деревянного дома осталась лишь одна обугленная стена.
«Пять вдохов дыма достаточно, чтобы не проснуться», — предупреждают в МЧС.
Чаще всего причиной становится холодная майская погода: отопительный сезон официально закончен, но ночами до сих пор заморозки. В многоэтажках жители включают газовые плиты и обогреватели, нередко засыпая с ними. Так, в брянской десятиэтажке по улице Романа Брянского от кухни остались только закопчённые стены, а из подъезда пришлось эвакуировать 20 человек.
Спасатели настоятельно рекомендуют устанавливать автономные пожарные извещатели — недорогие устройства (около 500 рублей), которые могут спасти и жизнь, и имущество, разбудив даже спящего человека при первых признаках дыма.
Несмотря на дожди, в регионе продолжаются и природные пожары — за неделю их возникло около двадцати на площади 17 гектаров.
Помните: спасатели всегда на связи по номеру 101 или 112. Берегите себя и своих близких!
По материалам сайта АиФ-Брянск
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