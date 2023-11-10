Брянские эксперты обсудили достижения региона на выставке-форуме «Россия»

Брянские эксперты обсудили презентацию региона на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

В Москве на ВДНХ на прошлой неделе открылась международная выставка-форум «Россия». Свои достижения на ней представили все регионы страны, в том числе и Брянская область. Презентацию обсудили участники «Экспертного клуба».

Так, заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов отметил, что павильон региона не отличается пестротой и спецэффектами и добавил, что согласился бы на более скромное решение.

«Есть такой вид инфографики, когда площадь каждой страны на карте соответствует её ВВП, например? Можно было бы просто нарисовать подобную карту России», — подчеркнул эксперт.

Попов отметил, что Брянщина занимает пятую долю процента площади всей страны. Но если сделать такой расчёт пропорционально производству мяса, то регион займёт в 15 раз больше места. А при учёте производства кукурузы и вовсе вырастет в 34 раза.

«Если построить карту, основанную на выпуске грейдеров или автокранов, то наш регион займёт треть России. Если же площадь регионов сделать зависимой от выпуска маневровых тепловозов или квадроциклов, то три четверти карты останется за Брянщиной. Пожалуй, такие карты говорили бы о любом регионе больше, чем цветастая светодиодная подсветка на стенде и ростовые куклы пред ним», — заключил эксперт.

Ректор БГТУ Валерий Егорушкин подчеркнул важность образовательной функции выставки.

«Не только детям, но и взрослым полезно получить представление о сложности, связности и многогранности народного хозяйства нашей страны», — уверен эксперт.

Егорушкин добавил, что посетители смогут оценить историческое наследие, успехи в промышленности и сельском хозяйстве, а также уникальные достижения Брянской области.

«Все регионы самобытны, у каждого есть свои сильные стороны. Но только вместе, объединив и скоординировав свои усилия мы становимся могучей мировой державой», — заключил эксперт.