ВСУ атаковали ракетами топливную инфраструктуру в Унечском районе

ВСУ атаковали ракетами и реактивными беспилотниками топливную инфраструктуру в Унечском районе накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 12 августа Брянская область попала под массированную атаку ВСУ.

«В результате отражения массированного комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО «Хаймерс» и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Спасатели справились с возгоранием. Один из огнеборцев получил травмы. Его доставили в больницу.

«От лица всех жителей Брянской области благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав Управления МЧС России по Брянской области!» – подчеркнул Александр Богомаз.