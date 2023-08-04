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Брянские эксперты оценили принятые Госдумой в весеннюю сессию законы

2023, 04 августа 09:36 Политика
Брянские эксперты оценили принятые Госдумой в весеннюю сессию законы
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Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили новые законы, принятые Госдумой за семь месяцев. 

Депутаты Государственной Думы за семь месяцев приняли 500 законов. 77 из них связаны с поддержкой участников специальной операции и членов их семей. 54 закона направлены на формирования единого правового поля в новых субъектах России. Ещё 192 документа призваны противодействовать санкциям. Также были приняты законы о допмерах защиты от мошенников, освобождение семей с детьми от НДФЛ при продаже земли, ужесточение наказания для коллекторов.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин оценил важность принятие законов, освобождающих Россию от внешней зависимости. 

«Так, прекращено действие в отношении России Устава Совета Европы и международных договоров с этой организацией. Кроме того, приостановлено участие России в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и денонсирован договор об обычных вооруженных силах в Европе. Запад лишился возможностей контроля в чувствительных сферах и прямого влияния на внешнюю и внутреннюю политику нашей страны», – подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что теперь российские акционеры могут перейти в российскую юрисдикцию, минуя иностранные структуры.

«Информационный, цифровой суверенитет отстаивает закон, обязывающий владельцев сетей связи хранить информацию на территории России в течение трех лет и предоставлять данные правоохранительным органам. А за пересылку персональных данных или финансовых сведений через зарубежные мессенджеры введены солидные штрафы должностных и юридических лиц», – добавил эксперт.

Директор Брянского городского лицея №1 имени А. С. Пушкина» Юрий Клюев считает самым стратегически полезным закон о трудовом воспитании школьников.

«Появление правовой нормы об обязательном привлечении учащихся школ к общественно полезному труду позволит уже в среднесрочной перспективе изменить сами основы формирования мировоззрения подрастающего поколения», – подчеркнул эксперт.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров назвал приоритетным блок законов о поддержке участников специальной операции и их семей.

«Что касается затруднений при реализации этих и иных новых законов на уровне регионов, то любая практика внедрения проходит ряд этапов. И здесь важен уровень выстроенного на конкретной территории алгоритма работы аппарата соответствующих ведомств по их проведению к исполнению», – отметил эксперт.

Руслан Егоров добавил, что в мае во время визита в Брянскую область председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отмечал важность поддержки участников СВО и членов их семей.

«Отмечалось единогласное понимание как со стороны депутатов Брянской областной Думы, так глав муниципальных образований области и готовность своевременно их исполнять», – заключил эксперт.

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