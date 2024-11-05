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«Новые люди» взяли курс на решение кадрового кризиса: итоги заседания Федерального политсовета

2024, 05 ноября 09:30 Политика
«Новые люди» взяли курс на решение кадрового кризиса: итоги заседания Федерального политсовета
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В самом сердце столицы состоялось долгожданное событие – первое послевыборное заседание Федерального политического совета партии «Новые люди». Атмосфера в зале была наэлектризована – участникам предстояло обсудить наболевшие вопросы, от решения которых зависит будущее российской экономики.

«Мы собрались здесь, чтобы найти конкретные ответы на самые острые вызовы современности», – такими словами открыл заседание спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. За одним столом собрались яркие представители политической и деловой элиты, включая заместителя председателя Государственной Думы Владислава Даванкова и ведущих промышленников страны.

 

«Новые люди» взяли курс на решение кадрового кризиса: итоги заседания Федерального политсовета

Фото: https://vk.com/bytitov

 

Красной нитью через всё заседание прошла тема катастрофической нехватки квалифицированных кадров. И здесь настоящим открытием для участников стал уникальный опыт брянского регионального отделения партии. Его лидер, Сергей Горелов, представил революционный подход к решению кадрового голода, уже успешно реализуемый на базе группы компаний «Локомотив-Дизель-Сервис».

«Знаете, в чём главная проблема современного профессионального образования? В разрыве между теорией и практикой», – поделился своими наблюдениями Горелов. – «Мы решили разрушить эту стену, создав вместе с Брянским государственным инженерно-технологическим университетом особую образовательную экосистему».

Суть инновационного подхода оказалась поразительно простой и эффективной: предприятие не просто заказывает вузу подготовку специалистов, а активно участвует в образовательном процессе. Студенты получают возможность учиться и работать одновременно, причём не где-нибудь, а на современнейшем оборудовании, с которым им предстоит иметь дело в будущем.

«Представьте себе: молодой человек не просто получает теоретические знания, а сразу видит их практическое применение. При этом он получает зарплату, имеет социальные гарантии и чёткие карьерные перспективы», – с воодушевлением рассказывал Горелов. – «После получения диплома его ждёт не мучительный поиск работы, а заранее подготовленная должность с достойной оплатой труда».

Не менее жаркие дискуссии развернулись вокруг миграционной политики. Участники заседания единодушно признали, что существующая система требует серьёзной модернизации. Были предложены конкретные шаги по созданию «умной» миграционной политики, включающей:

— Внедрение цифровых технологий для контроля миграционных потоков;

— Создание адаптационных центров нового поколения;

— Разработку системы привлечения талантливых специалистов из-за рубежа;

— Формирование прозрачных механизмов трудоустройства мигрантов.

«Мы не можем просто закрыть границы или, наоборот, распахнуть их настежь», – отметил один из участников дискуссии. – «Нужен умный, взвешенный подход, учитывающий как потребности экономики, так и интересы национальной безопасности».

Особый интерес вызвало предложение Сергея Горелова о создании государственно-частного партнёрства в сфере подготовки кадров. «Когда бизнес и государство объединяют усилия, результат всегда превосходит ожидания», – подчеркнул он. – «Особенно это важно для предприятий, работающих на государственные интересы».

По итогам многочасового обсуждения были сформированы рабочие группы, которым предстоит превратить прозвучавшие идеи в конкретные законодательные инициативы. Опыт брянского отделения партии признан передовым и рекомендован к масштабированию в других регионах.

«Сегодня мы заложили фундамент для качественных изменений в системе подготовки профессиональных кадров и регулировании миграционных процессов», – подвел итоги заседания Борис Титов. – «Теперь важно не сбавлять темп и довести начатое до конца».

Заседание Федерального политического совета наглядно продемонстрировало, что партия «Новые люди» не просто обсуждает проблемы, а предлагает конкретные, работающие решения. Практический опыт регионов, помноженный на экспертную поддержку федерального центра, создаёт прочную основу для позитивных изменений в стране.

В завершение мероприятия участники подчеркнули необходимость регулярного обмена опытом и координации усилий всех заинтересованных сторон. «Только вместе мы сможем преодолеть существующие вызовы и обеспечить устойчивое развитие нашей страны», – прозвучало в заключительных выступлениях.

Следующее заседание Федерального политического совета запланировано на ближайшие месяцы, и на нём будут представлены уже конкретные результаты работы созданных рабочих групп. А пока инициативы, озвученные на прошедшем заседании, начинают воплощаться в жизнь на региональном и федеральном уровнях.

 

Фото из личного архива Сергея Горелова

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