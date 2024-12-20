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Руководитель брянского промышленного холдинга Сергей Горелов прокомментировал пресс-конференциюПрезидента России

2024, 20 декабря 11:22 Политика
Руководитель брянского промышленного холдинга Сергей Горелов прокомментировал пресс-конференциюПрезидента России
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Брянский промышленник и политический деятель Сергей Горелов назвал итоговую пресс-конференцию президента России важной и своевременной.

 

19 декабря Президент России Владимир Путин подвел итоги года на традиционной пресс-конференции. Выступление главы государства на «Прямой линии» прокомментировал руководитель брянского промышленного холдинга Сергей Горелов.

«Как всегда живое общение руководителя страны стало своеобразной точкой роста. Роста доверия к президенту страны, авторитета России. Общение Владимира Путина с гражданами страны, с журналистами, общественными активистами происходит ежегодно. Однако, в этом году его ждали с особым нетерпением. Люди хотели услышать из уст лидера страны не только ответы на текущие вопросы и добиться решения своих личных проблем, они ждали указаний по дальнейшему развитию всей Российской Федерации, определения и понимания её пути развития. Это единение граждан со своей Родиной и переживание за её судьбу чувствовалось на каком-то подсознательном уровне. Мы все понимаем, что Россия стоит на пороге великих событий и хотелось услышать от Владимира Путина, чтобы он поделился со всеми своей  уверенностью в будущем России. Мы это услышали», — отметил Сергей Горелов.

Брянский политический деятель подчеркнул, что такое общение нужно, важно, актуально и своевременно.

«Вы не представляете, как эту «прямую линию» смотрят чиновники на местах – с одной стороны они готовятся к острым вопросам, с другой – не знают, откуда «прилетит» и кто из жителей его города или деревни задаст «больной» вопрос. Уверен, что жители Брянщины положительно оценивают общение со своим президентом», — заключил Сергей Горелов.

 

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