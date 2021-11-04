Брянская область проходит пик заболеваемости COVID-19

Об этом заявил губернатор Александр Богомаз.

Брянская область проходит пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в региональном правительстве заявил губернатор Александр Богомаз.

«Мне верится, что мы находимся сегодня на пике заболеваемости. Мы видим это на протяжении последних 10 дней. Также видно это и по диагностике, сколько мы делаем КТ-исследований. Врач при осмотре пациента и предположении наличия пневмонии отправляет на КТ. В результате у 30-40% подтверждается болезнь, но мы даже делаем больше КТ, чем установлен норматив. Мы же исходим из того, что когда в семье заболевает кто-то и гарантия в заболевании остальных членов семьи под 100%, то идут навстречу и обследуют всех. То, что сегодня сделано в Брянске в плане КТ-исследований, мало где вообще есть. У нас работают шесть центров, которые проводят порядка 800-900 исследований в сутки. И по показаниям эти исследования делаются в тот же день, оперативно. Все это дает нам возможность анализировать текущую ситуацию», – заявил Богомаз.

По его словам, в Брянской области «вводить полный локдаун незачем». При ухудшении сценария развития ситуации в регионе готовы увеличить количество коек в стационарах.

«У нас нет проблем ни с кислородом, ни с койками. У нас открыты 2320 коек, и 2050 из них занято. Свободно 270 коек. При этом мы, как и в начале пандемии, готовы в любое время развернуть коечный фонд до 3000 коек. Есть в резерве семиэтажный корпус областной больницы и сосудистый центр областной больницы, Новозыбковская и Севская районные больницы. Но не хотелось бы вводить ни «семерку», ни сосудистый центр, потому что другие заболевания никуда не ушли… Нет проблем и с обеспечением лекарствами. Наши медики научились и не боятся работать в этих тяжелейших условиях!» – отметил брянский губернатор.