Герой до последнего вздоха: Унеча простилась с машинистом, спасшим сотни пассажиров

Брянская область погрузилась в траур. Вчера в Унече прошла церемония прощания с Павлом Мишиным — машинистом, который ценой собственной жизни предотвратил масштабную трагедию на железной дороге. Его история — яркий пример того, как в критический момент профессионализм и мгновенная реакция могут спасти сотни жизней.

31-го мая пассажирский состав, который называют просто «климовским», не смог завершить свой привычный маршрут. За 30 километров до областного центра произошло непредвиденное — автомобильный мост внезапно рухнул прямо на железнодорожные пути.

В считанные секунды Павел Мишин принял единственно верное решение — задействовал систему экстренного торможения. Этот маневр значительно снизил скорость поезда перед столкновением, что позволило избежать многочисленных жертв среди пассажиров. К несчастью, сам машинист оказался в эпицентре удара и не выжил.

Проводить героя в последний путь пришло много людей – собрались не только родственники и друзья, но и представители руководства железной дороги, члены правительства Брянской области, депутаты разных уровней, ветераны боевых действий и простые горожане.

«Его отвага, преданность любимому делу и готовность пожертвовать своей жизнью ради других — величайший акт мужества», — такими словами вспоминали Павла его коллеги.

Для тех, кто знал Павла лично, он останется не только героем, но и хорошим человеком с большими планами на жизнь. В ноябре ему должно было исполниться всего 35 лет. Он жил в собственном доме, который построил своими руками, увлекался рыбалкой и мечтал о путешествиях с женой и детьми. После себя машинист оставил троих детей — одного от первого брака и двоих от второго.

Мечта стать машинистом зародилась у Павла ещё в детстве. Окончив Унечский индустриальный техникум имени Героя России А.В. Рассказа и отслужив в армии, он начал свой профессиональный путь с должности помощника машиниста тепловоза в депо Курск-Сортировочный. Затем работал в депо Бекасово, а в 2018 году перевёлся в эксплуатационное локомотивное депо Брянск-2, где за короткий срок зарекомендовал себя как настоящий профессионал.

Под звуки духового оркестра и торжественные аккорды гимна России Павла Мишина проводили в последний путь на местном кладбище. Его поступок навсегда останется примером самоотверженности и верности профессиональному долгу для будущих поколений железнодорожников и всех жителей Брянской области.

Источник – сайт АиФ-Брянск