Колледж лёгкой промышленности открыли в Брянске

При Брянской швейной фабрике открыли колледж легкой промышленности. Об этом рассказали в городской администрации.

В областном центре открыли колледж легкой промышленности. Учебное заведение организовали на базе Брянской швейной фабрики. В церемонии участвовали вице-мэр города Брянска Сергей Антошин, замгубернатора области Николай Лучкин и представители силовых структур.

Швейная фабрика появилась в 2014 году. За это время увеличился ассортимент и рынок сбыта. При этом наблюдался дефицит кадров в легкой промышленности. И руководство фабрики решило обучать специалистов самостоятельно.

«Был проведен ремонт помещения, закуплено программируемое и автоматизированное швейное оборудование. Получена лицензия на ведение образовательной деятельности», — отметил директор Брянской швейной фабрики Сергей Халкин.

В колледже обучают профессиям закройщика, технолога, портного и специалиста вышивальной машины. Курс профобразования длится три месяца. В будущем здесь планируют проводить обучение в рамках среднего специального образования.

«Пока в колледже три преподавателя и десять студентов. В общей сложности предусмотрено одновременное обучение 20 человек. Набор студентов будет вестись каждый месяц. По итогам обучения сдаются экзамены. После всем гарантируется трудоустройство не только у нас, но и у предприятий-партнеров», — уточнила директор Брянского колледжа легкой промышленности Анна Алексеева.

Обучение проводят бесплатно. А иногородние студенты получают комнату в общежитии. Трудоустроиться выпускники смогут не только на брянскую фабрику, но и на другие производства.

«Обучение в колледже ведется на современном оборудовании. Каждое учебное место оснащено планшетом с авторскими видеоуроками. Они разработаны самими преподавателями. Буквально через полтора месяца обучения студенты могут помочь производству и заработать дополнительные деньги к стипендии. Последняя, к слову, выплачивается студентам из средств предприятия в размере МРОТ. Отрадно, что руководство фабрики заботится о будущих кадрах», — подчеркнул Сергей АНТОШИН.