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Брянский мясокомбинат «Царь-мясо»: за кулисами корпоративной драмы

2025, 10 июля 17:30 Лента новостей
Брянский мясокомбинат «Царь-мясо»: за кулисами корпоративной драмы
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Брянский мясокомбинат «Царь-мясо»: за кулисами корпоративной драмы

Один из флагманов брянского агропрома оказался в эпицентре непростого конфликта. «МК в Брянске» разбирается, что происходит с предприятием, где работают сотни брянцев.

Брянский мясоперерабатывающий комбинат «Царь-мясо» — имя, знакомое каждому жителю региона. Сегодня это стабильно работающее предприятие с внушительными объемами производства и широким ассортиментом. Более 500 человек трудятся здесь с достойными зарплатами и соцпакетом, предприятие исправно платит налоги. Казалось бы, идеальная картина! Но есть одно «но» — призрак кредитного прошлого, который мешает двигаться вперед.

Долги и странные торги

Предприятие накопило значительную кредитную задолженность. Проценты выплачивались исправно, но основной долг остался непогашенным. Логичным решением было бы продолжить обслуживание долга, однако кредитор решил пойти другим путем.

«Несколько лет процедуры по реализации задолженности БМПК пытались проводить через электронные площадки, но покупатель не находился. Затем появился потенциальный приобретатель, и было принято решение о проведении внутренних торгов банка», — рассказывает М. Бадырханов.

В 2023 году представители компании ГАП «Ресурс» обозначили интерес к активам комбината, но конкретные условия так и не были согласованы. После этого кредитор решил провести внутренние торги — процедуру с меньшей публичностью, чем электронные аукционы. Информация о торгах даже не появилась на сайте банка. В результате задолженность БМПК ушла компании АО «Новая высота».

Интересная деталь: АО «Новая высота» было создано в 2023 году, а в октябре того же года у компании сменились владельцы — ими стали представители юридического бюро «Форвард Лигал», а руководителем был назначен В.Н. Лысенко.

Вопросы к процедуре

«Полагаем, что имели место определенные нарушения в процедуре проведения торгов», — отмечает адвокат И. Коленкин, представитель АО «Перспектива Агро». «В торгах участвовали четыре организации, три из которых могут иметь признаки аффилированности с ГАП «Ресурс»».

«Перспектива Агро» также участвовала в торгах и была готова предложить более высокую цену. Компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о проверке законности проведенных торгов. Первоначальное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой, и сейчас проверка возобновлена.

Кто же выиграл от этой сделки? АО «Новая высота» — микропредприятие, которое в прошлом году показало убытки около 70 миллионов рублей, но теперь позиционирует себя как инвестор, готовый вложить значительные средства в развитие БМПК.

Африканская чума и страховка

В 2024 году свинокомплекс БМПК в Выгоничском районе пострадал от африканской чумы свиней. Часть животных погибла, остальных пришлось усыпить. После перехода прав к АО «Новая высота» страховое возмещение получила именно эта компания.

Но средства на восстановление свинокомплекса направлены не были. В результате около 50 сотрудников остались без работы. При этом комбинат собственными силами ликвидировал последствия ЧС — более 120 миллионов рублей было потрачено на утилизацию и консервацию.

Ситуация настолько обеспокоила работников, что более 200 человек направили обращение в федеральные органы власти.

Попытки смены руководства

Сейчас новые участники пытаются получить контроль над долей М. Бадырханова. В некоторых СМИ появились критические материалы в его адрес, включая сообщения о якобы имеющемся втором гражданстве и зарубежной недвижимости. Однако М. Бадырханов является депутатом Брянской областной думы, а депутатам законодательно запрещено иметь иностранное гражданство и зарубежные счета.

В июне была предпринята попытка сместить М. Бадырханова с должности директора. Предложенная кандидатура И. Миколайчука не была утверждена. Интересно, что после увольнения последнего были выявлены факты возможных нарушений в работе подконтрольных ему служб, и сейчас по этому факту ведется расследование.

Что дальше?

Сейчас рассматривается вопрос о процедуре банкротства комбината. Руководство БМПК действует в соответствии с законодательством, которое обязывает инициировать процедуру банкротства при невозможности погашения долгов. При этом предприятие продолжает эффективно работать.

М. Бадырханов предложил новым участникам вариант реструктуризации долга, что позволило бы сохранить работу предприятия, но эти предложения пока не находят поддержки.

Процедуры банкротства могут занять продолжительное время, что дает возможность коллективу БМПК добиваться рассмотрения своих заявлений. Правоохранительные органы уже приступили к проверкам, ситуацией заинтересовалась и прокуратура.

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