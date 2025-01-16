МЕЖДУ КУРСКОМ И БРЯНСКОМ: КАК ЗАПРЕТ НА ЦЕНЗУРУ МЕНЯЕТ ДИАЛОГ ВЛАСТИ С НАРОДОМ

Политическая жизнь российских регионов получила неожиданный импульс – врио губернатора Курской области Александр Хинштейн решился на беспрецедентный шаг. Бывший журналист «Московского комсомольца» запретил чиновникам удалять комментарии в соцсетях.

Теперь курские госслужащие обязаны держать свои аккаунты открытыми для комментариев любого гражданина. Никаких фильтров, никакой цензуры – чистое и прозрачное взаимодействие власти с народом. Для российской бюрократической системы это сродни революции – ведь привычный уютный мирок «причёсанных» комментариев рушится на глазах.

В подходах к открытости между регионами пока видна разница. Одни губернаторы, как, например, смоленский Василий Анохин или орловский Андрей Клычков, уже практикуют открытый диалог, другие всё ещё предпочитают старую добрую «фильтрацию» обратной связи.

«Чтоб дурь каждого видна была» – мечтал Пётр Великий. Спустя триста лет его пожелание может наконец-то исполниться благодаря социальным сетям. Правда, не все чиновники готовы к такой прозрачности. Многие по-прежнему прячутся за частоколом блокировок и баном неугодных комментаторов.

Многие эксперты видят в инициативе Хинштейна не только стремление к открытости, но и тонкий управленческий ход: направить народное недовольство в конструктивное русло и заставить нерадивых чиновников работать эффективнее.

Особый интерес вызывает реакция соседних регионов. Сможет ли Брянская область поддержать курскую инициативу? Готовы ли местные управленцы к прямому диалогу с населением без привычной «защиты» от критики?

Курский эксперимент может стать поворотным моментом в истории российского госуправления. Если он окажется успешным, волна изменений может прокатиться по всей стране. Возможно, мы стоим на пороге новой эпохи – эпохи настоящего диалога между властью и обществом.

Время покажет, станет ли «курская модель» общероссийским стандартом или останется уникальным региональным экспериментом. Но уже сейчас ясно: лед тронулся, и возврата к прежней закрытости может не быть. Ведь в эпоху цифровых технологий правда находит способ пробиться наружу, как бы ни пытались ее скрыть.