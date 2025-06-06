Шоковая терапия для кошелька: с июля брянцы будут платить за свет на 12% больше

Счета за электричество в Брянской области вскоре заставят многих пересмотреть свои привычки энергопотребления. С 1 июля 2025 года регион ждет ощутимый скачок тарифов — в среднем на 12,38%, сообщает официальный сайт управления тарифного регулирования.

Больнее всего ценовой удар почувствуют владельцы гаражей, сараев и других хозяйственных построек. Для них, как и для обычных горожан без льгот, киловатт подорожает с 5,17 до 5,81 рубля. Прибавка в 64 копейки за каждый киловатт может показаться незначительной, но в масштабе месячного потребления разница станет заметной.

Жителям сельской местности и горожанам с электроплитами повезло чуть больше — их тариф вырастет с 3,62 до 4,07 рубля за киловатт-час. Для социальных учреждений (детдома, религиозные организации) новая цена составит 4,94 рубля вместо прежних 4,39.

Рост тарифов — часть общероссийского тренда. В целом по стране электроэнергия подорожает на 12,6%. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объясняет это необходимостью инвестиций в строительство новой генерации и повышением тарифа на передачу электроэнергии.

В Брянске решение принимает региональное управление тарифного регулирования, но в рамках предельных уровней, установленных ФАС России. Примечательно, что нынешнее повышение соответствует минимальному предельному уровню, то есть власти используют максимально допустимую возможность сдерживания роста.

С 2024 года в регионе действует система энергетических «диапазонов». Если ваш дом потребляет до 3900 кВт·ч в год (это примерно 325 кВт·ч в месяц), вы платите по базовому тарифу. Превысили лимит — готовьтесь к повышенным ставкам.

Для малоимущих семей сохраняется механизм субсидирования. Если расходы на коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи, можно оформить субсидию. Также стоит помнить о льготах для многодетных семей — они платят по минимальному тарифу независимо от объема потребления.

Новые тарифы на 2026 год утвердят до 1 декабря 2025 года, а следующее повышение произойдет с 1 июля 2026 года. По прогнозам экспертов, рост цен будет продолжаться, но более умеренными темпами.

Пока же брянцам придется привыкать к новой реальности и, возможно, задуматься об энергосберегающих технологиях — замене ламп накаливания на LED-светильники, использовании бытовой техники с высоким классом энергоэффективности и простом выключении света в пустых комнатах.

Источник – сайт «Новости Брянска»