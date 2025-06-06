Шоковая терапия для кошелька: с июля брянцы будут платить за свет на 12% больше

Счета за электричество в Брянской области вскоре заставят многих пересмотреть свои привычки энергопотребления. С 1 июля 2025 года регион ждет ощутимый скачок тарифов — в среднем на 12,38%, сообщает официальный сайт управления тарифного регулирования.
Больнее всего ценовой удар почувствуют владельцы гаражей, сараев и других хозяйственных построек. Для них, как и для обычных горожан без льгот, киловатт подорожает с 5,17 до 5,81 рубля. Прибавка в 64 копейки за каждый киловатт может показаться незначительной, но в масштабе месячного потребления разница станет заметной.
Жителям сельской местности и горожанам с электроплитами повезло чуть больше — их тариф вырастет с 3,62 до 4,07 рубля за киловатт-час. Для социальных учреждений (детдома, религиозные организации) новая цена составит 4,94 рубля вместо прежних 4,39.
Рост тарифов — часть общероссийского тренда. В целом по стране электроэнергия подорожает на 12,6%. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объясняет это необходимостью инвестиций в строительство новой генерации и повышением тарифа на передачу электроэнергии.
В Брянске решение принимает региональное управление тарифного регулирования, но в рамках предельных уровней, установленных ФАС России. Примечательно, что нынешнее повышение соответствует минимальному предельному уровню, то есть власти используют максимально допустимую возможность сдерживания роста.
С 2024 года в регионе действует система энергетических «диапазонов». Если ваш дом потребляет до 3900 кВт·ч в год (это примерно 325 кВт·ч в месяц), вы платите по базовому тарифу. Превысили лимит — готовьтесь к повышенным ставкам.
Для малоимущих семей сохраняется механизм субсидирования. Если расходы на коммуналку превышают 22% от общего дохода семьи, можно оформить субсидию. Также стоит помнить о льготах для многодетных семей — они платят по минимальному тарифу независимо от объема потребления.
Новые тарифы на 2026 год утвердят до 1 декабря 2025 года, а следующее повышение произойдет с 1 июля 2026 года. По прогнозам экспертов, рост цен будет продолжаться, но более умеренными темпами.
Пока же брянцам придется привыкать к новой реальности и, возможно, задуматься об энергосберегающих технологиях — замене ламп накаливания на LED-светильники, использовании бытовой техники с высоким классом энергоэффективности и простом выключении света в пустых комнатах.
Источник – сайт «Новости Брянска»
04.06.2025 11:33
«Небесный батальон» на общей плите
В Смоленской области открыт уникальный мемориал воинам, погибшим в Афганистане. В селе Рыбки Сафоновского округа Смоленской области состоялось торжественное открытие уникального мемориала, посвященного воинам-афганцам. Это место, объединившее поколения, стало воплощением идеи «Небесного батальона» – единой гранитной плиты, на которой увековечены имена тех, кто не вернулся из Афганистана. На церемонии присутствовало более тысячи человек. Инициаторами создания столь значимого объекта выступили
04.06.2025 11:29
Все – на медосмотр!
Под председательством губернатора Василия Анохина прошло совещание с участием руководителей учреждений здравоохранения региона и глав округов, посвящённое вопросам совершенствования системы здравоохранения. «Ключевой вопрос – организация профилактических мероприятий. Своевременное выявление заболеваний в большинстве случаев гарантирует успешное лечение. С начала года диспансеризацию и медосмотры прошли более 230 тысяч смолян, что составляет почти 32% от планового показателя на год», – поделился подробностями глава региона. Василий
04.06.2025 11:27
Двусторонние договорённости
Смоленск во второй раз стал ключевой площадкой для подготовки решений по дальнейшей интеграции России и Белоруссии. В областном центре состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Межгосударственное мероприятие провели заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук, Глава Администрации Президента РБ Дмитрий Крутой, Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РБ Борис Грызлов,
04.06.2025 11:26
В бизнес-сфере
Как развивается предпринимательство в регионе? Наш регион впервые принял съезд лидеров «Опоры России» – главного делового объединения малого и среднего предпринимательства страны, на который приехало более 60 делегаций из различных уголков России и Белоруссии. Форум прошёл под руководством Президента Общероссийской организации Александра Калинина, и его главной темой стало сотрудничество бизнеса двух стран. «Смоленская область, как
04.06.2025 11:25
«Небесный батальон»: Открыт уникальный мемориал погибшим воинам в Афганистане
В селе Рыбки Сафоновского округа открыли уникальный мемориальный комплекс, посвящённый воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Этот монумент воплотил в себе глубокую и поистине новаторскую идею «Небесного батальона» – увековечить на единой гранитной плите имена всех павших в той войне. На церемонии присутствовало более тысячи человек. Инициаторами создания масштабного проекта выступили председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и лидер Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных