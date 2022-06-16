5286 брянцев получили значки «ГТО» в прошлом году

За два года появятся ещё восемь спортплощадок ГТО.
В 2021 году 5286 брянцев получили значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Такую цифру озвучили на координационном совете заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин.
Всего в тестировании участвовали 11633 человека. Рогнединский, Брасовский и Погарский районы стали лучшими в реализации комплекса ГТО. Их представителям вручили почётные знаки.
«Мы специально создали свою внутреннюю рейтинговую систему, чтобы отслеживать какой муниципалитет сегодня лучше, а какой хуже справляется с тестированием. Промежуточные итоги мы продолжим подводить ежеквартально», – отметил Николай Лучкин.
Николай Лучкин добавил, что в регионе за два года появятся ещё восемь спортплощадок ГТО.
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