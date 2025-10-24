Юный брянский теннисист стал призёром турнира в Испании. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Тельде в Испании прошёл международный турнир «Желтая чаша Гран-Канарии». Там собрались лучшие юные теннисисты со всего мира.

На турнире успешно выступил воспитанник брянской спортивной школы «Горизонт» Георгий Абушенко. Он играл в паре с испанцем Хосе Луисом Вега Понсе. Они стали финалистами соревнований, завоевал серебряные медали.