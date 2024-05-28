Брянские кикбоксеры завоевали «золото» первенства России

Брянские спортсмены завоевали золотые медали первенства России по кикбоксингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта

В городе Каспийске Республики Дагестан прошло первенство России по кикбоксингу. В соревнованиях участвовали свыше двух тысяч юных спортсменов из 70 регионов России.

На турнире выступили воспитанники спортшколы «Электрон» Дятьково. Александра Кошелева стала трёхкратным победителем первенства. Также золотые медали завоевали Екатерина Шилина и Андрей Олизько. Кроме того, они выполнили норматив мастер спорта России.