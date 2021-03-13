Брянский депутат Госдумы Валуев предложил кричать «Ура!» на Олимпиаде

Спортсмен и политик ищет способы обойти запрет на использование государственных символов.

Представитель Брянской области в Государственной Думе РФ, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев предложил свой способ демонстрации причастности спортсменов к России на предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине.

По его мнению, в случае победы спортсмены из России могут выкрикивать: «Ура!».

«Над нами откровенно издеваются, но мы хитрее, умнее и изворотливее. Может быть, мы что-то прокричим, что-то исполним под барабаны? В какой стране вы встретите боевой крик «Ура!»? Только в российской армии», – заявил Николай Валуев.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российских спортсменов обязали выступать без использования государственных символов страны. Санкции продлятся до середины декабря 2022 года.

Ранее в России предложили вместо гимна использовать на Олимпиаде песню «Катюша», однако Спортивный арбитражный суд инициативу запретил. Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет.