Он участвовал в забеге на 100 метров.

Брянский легкоатлет Артем Калашян завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен участвовал в забеге на 100 метров в категории T35 (спортсмены с нарушением координации), показав время в 11,75 секунды.

Победителем стал другой российский спортсмен – Дмитрий Сафронов, его результат 11,39 секунды – это мировой рекорд.

Артем Калашян – трехкратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионатов Европы и международных соревнований.