Брянский лыжник решил пропустить этап Кубка мира в Швеции

Вместо участия в соревнованиях Александр Большунов предпочел лучше подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

Известный спортсмен, уроженец Брянщины Александр Большунов решил не участвовать в очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который предстоит в Швеции.

Как пояснил Спорт-Эксперссу тренер спортсмена Юрий Бородавко, Большунов решил пропустить соревнования и лучше подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

Представлять Россию на ближайшем этапе Кубка мира в Швеции будут Глеб Ретивых и Сергей Устюнов.

В минувшие выходные Большунов выиграл гонку масс-старт на этапе Кубка мира в субботу, но в воскресенье упал во время спринта и не смог пробиться в четвертьфинал.