Брянский пловец выиграл два «золота» на Кубке Чемпионов

Пловец Илья Бородин выиграл два «золота» на Кубке Чемпионов в Кемерово. Об этом рассказали в Центре спортивной подготовки Брянской области.

В многофункциональном спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» в Кемерово прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Чемпионов». Сильнейшие спортсмены боролись за призовой фонд в 10 миллионов рублей.

Воспитанник Центра спортивной подготовки Брянской области, мастер спорта международного класса Илья Бородин завоевал сразу две золотые медали. Дистанцию в 200 метров комплексным плаванием он преодолел за 1:59.20 секунды. А на дистанции 400 метров комплексном плаванием брянец показал результат 4:11.19 секунды.

Для болельщиков прошла автограф-сессия со спортсменами.