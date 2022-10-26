Ледовый дворец в Новозыбкове должен открыться после 25 ноября

Временно закрытый новый Ледовый дворец в Новозыбкове должен возобновить работу после 25 ноября.

К названной дате подрядчик обещает устранить недостатки, выявленные после того, как в июле на арене был разморожен лед.

Изначально подрядчик должен был завершить работу до начала октября. Однако комиссия забраковала ее, выявив существенные недоделки.

На базе дворца работали секции хоккея и фигурного катания. Дворец был введен в строй в декабре. Его строительство обошлось в 214 млн рублей.