Спортсмен из Брянска побил собственный рекорд

Студент Брянского училиша олимпийского резерва установил новый рекорд России по бегу на соревнованиях в Смоленске.

Брянец Захар Соболев на проходящем в Смоленске первенстве России по легкой атлетике среди .юниоров и юниорок U20 установил рекорд России в беге на 800 метров.

В забеге среди юношей U18 он преодолел эту дистанцию за 1:50:89. Этот результат не только обеспечил ему первое место, но и снова сделал его рекордсментом.

Предыдущий рекорд на аналогичной дистанции Захар устанвоил год назад на соревнованиях в Новочебоксарске.