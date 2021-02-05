В Брянске пройдет 39-я «Лыжня России» 13 февраля

13 февраля в Брянске на Кургане Бессмертия пройдет 39-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021», сообщает городская администрация.
В 2021 году из-за пандемии попробовать свои силы в «Лыжне России» смогут только участники в возрасте от 18 до 65 лет. Всего планируется провести 11 забегов.
Комиссия по допуску будет работать на базе шахматного клуба (улица Луначарского, дом №45) с 8 по 11 февраля с 10:00 до 18:00, 12 февраля с 10:00 до 17:00. 13 февраля с 9:00 до 11:00 — в Брянском государственном училище олимпийского резерва (улица Дуки, дом №74).
При себе следует иметь удостоверение личности, полис обязательного медицинского страхования, справку врача о допуске к участию, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Телефоны для справок: 8-953-275-30-76; 8-980-308-57-46. Зарегистрироваться онлайн можно на сайте.
Программа мероприятия:
9.30–11.00 — приезд команд, регистрация новых участников,
11.35 — построение на торжественное открытие,
11.40 — торжественное открытие,
12.00 — старт.
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