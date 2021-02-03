В этом году на Брянщине построят несколько спорткомплексов

И.о. начальника облатного управления физкультуры и спорта Сергей Трусов рассказал на совещании в правительстве региона о планах по развитию спортивной отрасли на 2021 год.
В этом году власти Брянщины планируют построить спорткомпплекс для спортшколы «Локомотив» в Фокинском районе Брянска, начать строительство ФОКа в Выгоничах, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2022 год, построить крытый футбольный манеж в Бежицком районе для спортшколы «Динамо-Брянск», который планируется сдать в 2023 году, и поставить оборудование для малых спортивных площадок в Выгоничском, Клетнянском и Почепском районах. Намечено также закупить оборужование для хоккея для споршколы при спорткомплексе «Вымпел» в Трубческом районе.
Власти региона намерены закупить оборузование для четырех школ олимпийского резерва: по легкой атлетике им. В. Д. Самотесова, по лыжным гонкам, «Локомотив» и по водным видам спорта «Дельфин».
Ряд спортивных школ по итогам конкурсного отбора получат субсидии, отдельные деньги на развитие спорта выделяются Брянску.
20 млн рублей по постановлению правительства РФ будет выделено на строительство открытого спорткомплекса в Гордеевке.
Всего на развитие спорта в 2021 году власти региона намерены потратить 1 млрд 53 млн рублей.
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