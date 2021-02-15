В ФК «Динамо-Брянск» сменился исполнительный директор

Должность исполнительного директора клуба занял Сергей Фельдман.

Футбольный клуб «Динамо-Брянск» в своей официальной группе во ВКонтакте сообщил о смене исполнительного директора. Теперь в эту официально вступил Сергей Фельдман.

Фельдман родился в 1964 году. В 1986 г. окончил Хабаровский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта..

По окончании вуза, однако связал карьеру с большим спортом. Четыре сезона был нападающим хабаровского СКА, затем играл за благовещенский «Амур» и израильский «Маккабир».

В 2004 году получил дипоом в области менеджмента и маркетинга в футболе. Затем работа замом гендиректора и гендиректором «СКА-Энергия», был коммерческим директором Футбольной национальной Лиги.