В Новозыбкове прошли соревнования в память воинов-афганцев

В Новозыбкове прошли соревнования на кубок Героя Советского Союза Ф.И. Пугачёва

Они были приурочены к годовщине вывода советских войск из Афгранистана. Организатором выступил местный военно-спортивный клуб «ПАТРИОТ».

На торжественном открытии соревнований, проходивших в Новозыбковском педколледже, присутствовали зам. главы Новозыбковской городской администрации Небылица А. В., зам. главы Новозыбковского городского округа Макаркин Н. И., начальник отдела образования Резников Г. Л., начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Будаев А. В.

В соревнованиях приняли участие 13 команд — учебные заведения Новозыбковского городского округа. Перед будущими защитниками Родины выступил участник боевых действий в Афганистане Сергей Зверёк, который рассказал о том, как наши солдаты показали мощь русского оружия, проявляя при этом героизм и мужество при исполнении интернационального долга.

В личном зачете места распределились следующим образом:

— соревнования по стрельбе из лазерной винтовки

1 место – Макущенко Максим (МБОУ «Гимназия г. Новозыбкова»);

2 место – Ерошенко Кирилл (МБОУ «Гимназия г. Новозыбкова»);

3 место – Банченко Владислав (МБОУ «Замишевская СОШ»).

— соревнования по снаряжению магазина АК

1 место – Криволап Сергей (МБОУ «СОШ № 4 г. Новозыбкова»);

2 место – Черняк Денис (НФ БГАУ);

3 место – Ефремов Даниил (ВСК «Родник» МБОУ «СОШ № 6 г. Новозыбкова»).

— соревнования по разборке-сборке АК

1 место – Лавриненко Максим (НФ БГАУ);

2 место – Панасов Алексей (ВСК «Искра» СП МБОУ «СОШ № 6 г. Новозыбкова»);

3 место – Ерошенко Кирилл (МБОУ «Гимназия г. Новозыбкова»).

В общекомандном зачете победу одержала команда ВСК «Родник» МБОУ «СОШ № 6 г. Новозыбкова» (рук. Пронченко И. С.), на 2 месте команда ВСК «Витязь» НФ БГАУ (рук. Зверек С. В.) и 3 место – ВСК «Искра» СП МБОУ «СОШ № 6 г. Новозыбкова» (рук. Ерченко Р. В.)

Все победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками. Победителю в общекомандном зачете был вручен кубок.