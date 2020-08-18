Брянец предупредил земляков о карманнике на автовокзале

Анонимный брянский пользователь ВКонтакте опубликовал в нескольких местных группах историю, как его пытался ограбить юный карманник на автовокзале.

По словам автора пубилкаций, предполагаемый преступник подощел к нему в курилке автовокзала и попросил смартфон под предлогом, что ему надо зайти на пару минут во ВКонтакте пообщаться с другом, а у самого смартфон якобы сел. При этом на его гаджет пришло уведомление. Подросток изменил версию на то, что якобы у него закончились деньги на балансе, а это все равно, что разрядился смартфон. А после предложения воспользоваться вай-фаем был вынужден с недовольным видом уйти ни с чем.

Затем он пытался использовать тот же трюк к девушкам в другом конце платформы и залезть в чужой приоткрытый рюкзак. Успеха снова не имел и попытался заговорить с пожилой женщиной, из сумки которой торчал край кошелька. По словам автора публикации, он подошел к старушке и предупредил об опасности, а подростку, который стал возмущаться, предложил прогуляться до поста полиции.

Комментаторы благодарят автора за то, что предупредил об опасности. Но многие недовольны тем, что он ограничился публикациями в соцсети, а не сообщил в полицию. Хотя нашлись и те. кто возразил, что пока не случится кражу, предъявить подростку полицейским будет нечего.