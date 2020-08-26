Руководитель ПАО «Снежки» предстанет перед судом за сокрытие 18 млн рублей

В Брянске состоится суд над экс-руководителем ПАО «Снежка», которого подозревают в налоговом преступлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, с марта 2018 года по март 2019 года бывший руководитель фирмы обманывал государства и не выплачивал полностью налоги. Так, ему удалось утаить 18 млн рублей.

Расследование дела завершено. Суду предстоит решить, виновен ли экс-директор в налоговом преступлении.

Напомним, экс-директор машиностроительного завода в Новозыбкове предстанет перед судом за неуплату налогов.