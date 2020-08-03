Александр Богомаз: Клиники Брянщины возвращаются к обычному режиму работы

«Наши медучреждения поэтапно восстанавливают свою профильную деятельность с учетом снижения заболеваемости и улучшения эпидемиологической ситуации.

После необходимой подготовки в обычный режим работы уже вернулись 5 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией. Вместе с тем при ухудшении эпидемиологической обстановки они готовы развернуться в инфекционный госпиталь для больных с COVID-19 в течение суток.

В Брянской области также началось проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения с соблюдением мер профилактики распространения COVID-19.

Лечение больных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) сейчас организовано в 5 медицинских организациях с общим количеством коек 599, все они — с подачей кислорода, из них 190 коек — с возможностью подключения аппаратов искусственной вентиляции легких.

Всего в оказании медицинской помощи больных с новой коронавирусной инфекцией принимало участие 10 перепрофилированных под COVID-19 медучреждений«, — написал глава региона.