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Александр Богомаз: Клиники Брянщины возвращаются к обычному режиму работы

03 августа 18:30 Лента новостей
Александр Богомаз: Клиники Брянщины возвращаются к обычному режиму работы
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Пять клиник Брянщины, которые были пеппррфилированы под коронавирусные госпитали, вернулись к обысъчномку режиму работы. Об этом сообщил у себя на страницах в соцсетях, ы частности, во ВКонтакте губернатор Александр Богомаз.

«Наши медучреждения поэтапно восстанавливают свою профильную деятельность с учетом снижения заболеваемости и улучшения эпидемиологической ситуации.

После необходимой подготовки в обычный режим работы уже вернулись 5 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией. Вместе с тем при ухудшении эпидемиологической обстановки они готовы развернуться в инфекционный госпиталь для больных с COVID-19 в течение суток.

В Брянской области также началось проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения с соблюдением мер профилактики распространения COVID-19.

Лечение больных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) сейчас организовано в 5 медицинских организациях с общим количеством коек 599, все они — с подачей кислорода, из них 190 коек — с возможностью подключения аппаратов искусственной вентиляции легких.

Всего в оказании медицинской помощи больных с новой коронавирусной инфекцией принимало участие 10 перепрофилированных под COVID-19 медучреждений«, — написал глава региона.

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