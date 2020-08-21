Марат Хуснуллин снова похвалил Брянщину за темпы дорожного строительства

В пятницу прибывший в Брянск вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и замминистра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетили ряд строящихся и уже сданных инфраструктурных объектов в областном центре. Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, гости побывали, в частности, на Литейном мосту.

Строительство моста, несмотря на пандемию коронавируса, идет по графику, так как строительство инфраструктурных объектов вошло в перечень системообразующих производств региона, которым власти Брянщины разрешили продолжить работу в период самоизоляции. Это позволит сдать объект в эксплуатацию раньше срока. Движение по новой части моста откроется уже 1 сентября, а изначально это было запланировано на декабрь. А благодаря тому, что проектные работы были поручены собственному проектному институту, удалось сэкономить время и деньги.

Вице-премьер отметил, что торги в регионе проводятся заранее, что позволяет не только укладываться и опережать график, но и оптимизировать затраты на стройматериалы, закупая их по оптимальным ценам заранее.

— Это абсолютно правильный подход. Вы молодцы по дорожному строительству, надо обязательно строить дороги! Это важно для выполнения перспективной задачи — развития жилищного строительства, — сказал Марат Хуснуллин.

Строительство первой очереди Литейного моста стартовало в конце ноября прошлого года. Длина нового моста составит 270 м., ширина проезжей части — 8,е5 м., тротуаров — 2,7 м. Стоимость строительства оценивается в 450 млн рублей.

Дорога по Литейной улице, на которую ведет мост, выходит на федеральную трассу на Смоленск. Мост также принимает на себя основной поток грузовиков между Бежицким и Советским районами Брянска и обеспечивает связь грузопотока между федеральной трассой и городом. Потребность обеспечить перспективную пропускную способность объекта назрела также вследствие того, что в Бежице сконцентрированы основные промышленные производства Брянска. Поэтому власти решили сделать мост четырехполосным. А проведение реконструкции в два пусковых комплекса позволило избежать полного закрытия движения во время строительства.

Сейчас на объекте установлены все 12 запланированных опор и уложена 81 из 99 балок, обустроены подходы со всех сторон. Рабочие продолжают укладывать балки и монтировать освещение и перила. Каждый день на площадку выходят 150 рабочих и 30 единиц техники.

Всего на Брянщине за пять лет привели в порядок 2375,94 км дорог, что обощлось в 22,1953 млрд рублей, в том числе почти 18 млрд выделил областной бюджет. 139,944 км дорог было простроено с 2015 по 2019 годы по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

В частности, был реконструирован путепровод над железной дорогой у вокзала Брянск-1 , Первомайский мост и мост в Жуковке.

В 2020 году строится дорога — защитная дамба Брянск-1 — Брянск-2, реконструируется Литейный мост, строится новая дорога по Советской улице в район Старого аэропорта. Всего в реализации находятся 38 объектов дорожной инфраструктуры. Как и при рабочей встрече с губернатором в начале июля, вице-премьер высоко оценил темпы дорожного строительства на Брянщине.

Ранее мы сообщали, что Марат Хуснуллин посетил новую школу в районе Старого аэропорта и оставил на доске в одном из кабинетов пожелания брянским первоклассникам.