Брянцы обсуждают «модника» из автобуса

Необычный наряд привлек внимание горожан.

В брянском автобусе заметили и сфотографировали необычно одетого пассажира. Мужчина с красными волосами облачился в длинный черный кожаный наряд, а голову украсил банданой.

Размещенное в соцсетях фото разбило горожан на два противоборствующих лагеря. Одни изо всех сил критикуют «автобусного модника», другие хвалят за смелость и креативность.

«С Рождества заколядовался, никак до дома не добрался», «Алко-, наркозависимость – зло», «Я просто считаю, что мужик должен быть похож на мужика! А не это подобие мужчинки, в которого его превратила эта типа мода», – возмущаются приверженцы традиционного стиля.

«Как дикие, ну и что? Нравится человеку, вы выезжали куда-либо помимо Брянска? Видимо нет. Человек не боится быть не таким, как все, и проявляет свой креатив вот так, и это неплохо. Нехорошо одно – если пальцами тыкать начинают те, кто застрял в рамках своих предрассудков и стереотипов. И вообще пальцами тыкать в человека – дурной тон», «Прикольно. Неважно, во что человек одет, лишь бы был человеком», – пишут их оппоненты.

Нашлись и те, кто раскритиковал «модника» за отсутствие защитной маски в общественном месте.