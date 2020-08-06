Брянские выпускники сдали ЕГЭ с результатами выше среднероссийских

На Брянщине подвели итоги сдачи Единого государственного экзамена. На общероссийском фоне область показала отличные результаты. По большинству предметов выпускники в регионе прошли итоговую аттестацию с показателями выше среднероссийских.

Лучше всего юные брянцы знают историю. Средний балл в регионе по этому предмету составил 59,4 при общероссийском 51,7.

Выше или не ниже средних по стране также баллы по обществознанию, профильной математике и русскому языку. А вот с английским жители региона не дружат. Результаты по этому предмету оказались ниже средних по стране.

В этом году подготовку к ЕГЭ юным жителям региона, как и по всей стране, осложнили закрытие школ на карантин и вынужденный переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. В такой ситуации федеральные власти разрешили не сдавать ЕГЭ выпускникам, которые не планируют в этом году поступать в российские вузы. Оценки в аттестаты таким выпускникам в школах выставили на основе текущей успеваемости в течение года.