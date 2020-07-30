Чиновники незаконно закрыли школу в Брянской области

Мнение местных жителей при принятии решения никто не учел.

Большекрупецкий филиал Орменской средней общеобразовательной школы имени поэта Денисова в Выгоничском районе оказался перед угрозой ликвидации. Как сообщает региональная прокуратура, такое решение чиновники приняли незаконно.

Постановление о закрытии маленькой сельской школы в июне подписал глава администрации Выгоничского района. Аналогичный приказ вскоре издал и начальник отдела образования администрации Выгоничского района.

После того как история обрела огласку, вмешалась прокуратура. Выяснилось, что положительная экспертная оценка последствий ликвидации школы была сделана неполномочной комиссией. В ее состав в нарушение закона не вошли представители Орменской сельской администрации и общественных объединений, защищающих права детей. Не учли выгоничские чиновники и мнение местных жителей.

По итогам проверки главе администрации района внесли представление. Также прокуратура опротестовала решения главы администрации и отдела образования администрации Выгоничского района.

Результаты находятся на контроле в прокуратуре Брянской области.