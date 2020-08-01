Депутата Брянской облдумы оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку

Народный избранник пытался договориться с Россельхознадзором в интересах своего предприятия.
В Брянской области вынесли приговор по уголовному делу депутата, являющегося заместителем генерального директора ООО «Деснянский пищекомбинат», а также учредителя и технолога пищекомбината.
Депутата и учредителя компании признали виновными в даче взятки в значительном размере, технолога – в посредничестве во взяточничестве.
Как сообщает региональное СУ СК, весной 2019 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям провели на «Деснянском пищекомбинате» проверку и выявили ряд нарушений. С 23 мая по 15 июня 2019 депутат, учредитель и технолог договорились о даче взятки представителю Россельхознадзора для снижения суммы штрафа. Передать деньги поручили технологу.
Утром 15 июня технолог получил 30 тысяч рублей в кассе предприятия, встретился с сотрудником Управления Россельхознадзора и передал ему взятку.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.
Суд оштрафовал депутата Брянской областной думы и учредителя ООО «Деснянский пищекомбинат» на 1,5 миллиона рублей, технологу предстоит выплатить в качестве штрафа 200 тысяч.
Приговор в силу еще не вступил.
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