Город32

Депутата Брянской облдумы оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку

01 августа 11:44 Общество
Депутата Брянской облдумы оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку
Источник фото

Народный избранник пытался договориться с Россельхознадзором в интересах своего предприятия.

В Брянской области вынесли приговор по уголовному делу депутата, являющегося заместителем генерального директора ООО «Деснянский пищекомбинат», а также учредителя и технолога пищекомбината.

Депутата и учредителя компании признали виновными в даче взятки в значительном размере, технолога – в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщает региональное СУ СК, весной 2019 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям провели на «Деснянском пищекомбинате» проверку и выявили ряд нарушений. С 23 мая по 15 июня 2019 депутат, учредитель и технолог договорились о даче взятки представителю Россельхознадзора для снижения суммы штрафа. Передать деньги поручили технологу.

Утром 15 июня технолог получил 30 тысяч рублей в кассе предприятия, встретился с сотрудником Управления Россельхознадзора и передал ему взятку.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

Суд оштрафовал депутата Брянской областной думы и учредителя ООО «Деснянский пищекомбинат» на 1,5 миллиона рублей, технологу предстоит выплатить в качестве штрафа 200 тысяч.

Приговор в силу еще не вступил.

Читайте также

Новости регионов

01.08.2020 10:37
Жительница Смоленска пойдет под суд за обман смолян на 59,5 млн рублей
40-летняя жительница Смоленска обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. По версии следствия, с июля 2015 по сентябрь 2018 года шесть человек объединились в организованную преступную группу, создали нелегальный банк, использующий в своей деятельности реквизиты и расчетные счета ряда юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской
01.08.2020 09:16
В Смоленской области живут более 400 предпринимателей-миллионеров
67206 деклараций по налогу на доходы физических лиц подали смоляне в налоговую к 30 июля, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Индивидуальные предприниматели и другими лица, занимающимися частной практикой, обязанными декларировать доходы в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ, представили 2809 деклараций, из них с доходом до 1 млн. руб. — 2378, более 1 млн. руб.
01.08.2020 08:08
В Смоленской области сняли часть коронавирусных ограничений
С 31 июля в Смоленской области снимается ряд ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба региональной администрации. 31 июля Алексей Островский внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь смолянам разрешается: проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий с очным присутствием граждан численностью не более 150 человек (из расчета 1 человек на 4 кв. метра); проведение
31.07.2020 16:03
Экс-руководитель предприятия в Смоленске оштрафован за налоговое преступление
Бывший руководитель муниципального унитарного предприятия признан виновным в налоговом преступлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. С апреля по июль 20189 года бывший руководитель организации путем расчетов через счета третьего лица скрыл от взыскания недоимки по налогам более 7,8 млн рублей. В отношении экс-руководителя было возбуждено уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств,
31.07.2020 15:12
На улице Николаева в Смоленске обустраивают пешеходные дорожки
На улице Николаева в Смоленске продолжается ремонт тротуаров, сообщает пресс-служба городской администрации. Рабочие занимаются обустройством пешеходных дорожек, меняют трамвайные пути и обновляют проезжую часть. На некоторых участках уложена плитка, чтобы горожане могли спокойно ходить по улице. Однако, в ведомстве отмечают, что ремонт еще не закончен. Перед введением объекта в эксплуатацию объект примет комиссия. После окончания
31.07.2020 14:37
Число выздоровевших от коронавируса смолян превысило 4000 человек
В Смоленской области выявили 23 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 31 июля. С начала пандемии 5656 смолян получили положительный результат на тест на коронавирус. Выздороветь удалось 4102 жителям региона. Из них 99 человек полностью вылечились от коронавируса в прошедший день. 101 смолянин, у которых диагностировали коронавирус, умер. За минувшие сутки умерли

Актуальные темы

Общество
В Брянске назвали безграмотными заявления о возврате всех ограничений
Общество
На Брянскую область надвигаются ливни и грозы
На дорогах
На Советской в Брянске ввели временную схему движения
Деловые новости
ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Брянской области более 300 млн рублей в первом полугодии
На дорогах
В Брянской области началась операция «Тонировка»

Новости партнёров

Порядок проведения проверок расчетных приборов учета электрической энергии и выявление безучетного потребления.
Порядок проведения проверок расчетных приборов учета электрической энергии и выявление безучетного потребления.

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по поводу безучетного потребления электроэнергии.

«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоек
«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоек

«Ростелеком-ЦОД» приступил к строительству дата-центра в Москве с максимальным уровнем надежности (Tier IV). Новый дата-центр появится на юго-востоке Москвы по адресу: Остаповский проезд, д. 22, стр. 4. Площадка общей площадью 10 150 м² вместит 2 000 стоек по 5 кВт каждая. Общая мощность дата-центра составит 17 мВт.

Профессионалы в своем деле! Работники РЖД отмечают профессиональный праздник.
Профессионалы в своем деле! Работники РЖД отмечают профессиональный праздник.

В первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают все, кто связал свою жизнь с железной дорогой.

Игорь Маковский: более четверти всех работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» смогли пройти профессиональное обучение в первом полугодии
Игорь Маковский: более четверти всех работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» смогли пройти профессиональное обучение в первом полугодии

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги профессиональной подготовки персонала за первое полугодие. С начала года возможность приобрести новые знания и навыки в рамках различных форм обучения получили свыше 13 тысяч работников энергокомпаний (в том числе 527 сотрудников филиала "Россети Центр Брянскэнерго"), что превышает четверть от среднесписочной численности. На учебу персонала было направлено более 95 миллионов рублей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.