Дети сделали зарядку на шестиполосном проспекте в Брянске

Видео вызвало шквал возмущения в соцсетях.

В Брянске сняли на видео детей, решивших заняться спортом на Московском проспекте. Запись опубликована в соцсетях.

На ней видно, как несколько детей школьного возраста приседают и отжимаются на «зебре» между «Линией» и Metro. Выполнив «комплекс упражнений», дети убегают.

«Зачем они это делают?» – недоумевает автор ролика. «Ждут самосвал», «Потом мамы плакать будут», – пишут брянцы. Горожане также предполагают, что дети снимали видео ради «лайков» в Интернете.

Вероятно, записью заинтересуются сотрудники ГИБДД.