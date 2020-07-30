Двое брянцев в трусах искупались в луже

«Интересно, напишут ли об этом брянские СМИ?» – интересуются авторы видео.

Вечером 29 июля в Брянске прошел сильный дождь. Двоек горожан решили отметить это событие заплывом в луже.

В соцсетях появился ролик, на котором видно, как двое молодых людей, облаченных в трусы, с наступлением темноты устроили парный заплыв в луже на дороге у многоэтажки.

«Ночная прогулка по дождливому городу. Интересно, напишут ли об этом брянские СМИ?» – говорится в комментарии к видео.

Интернет-пользователи отмечают, что «такие «заплывы» на дороге могут закончиться весьма печально». «Раздавят, как лягушат. Темно и дождь», «Город скучный, а живым хочется разнообразия и движухи, чтобы не превратиться в окружающих зомби. Вот и чудят», – пишут они.