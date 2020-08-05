Коэффициент коронавируса на Брянщине продолжает снижаться

После того, как оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Брящины опубликовал свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим коэффициент распространения инфекции в регионе снова снизился.

Актуальное значение показателя составляет 0,94 против 0,96 во вторник и 0,99 в понедельник.

Для расчета коэффицента количество заболевших в регионе за последние четыре дня делится на аналогичный итог предшествующих им четырех дней.

От величины коэффициента зависят перспективы очередного послабления ограничений, которые были введены для противодействия распространению инфекции. В частности, условием перехода к первому этапу их снятия Роспотребнадзор определил стабильное пребывание этого показателя в пределах 0,99.

Сейчас регион находится на втором этапе послаблений.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки коронавирус подтвердился у 32 человек на Брянщине.