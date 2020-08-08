На Брянщине заболели коронавирусом 25 человек и выздоровели 24

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим. За минувшие сутки в регионе подвердилось 25 новых заражений и 24 факта выздоровления. Новых умерших от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 7590 случаев заражения, в том числе 6241 человек выздоровели, а 35 умерли.

Сделано 117 705 исследований на коронавирус, в том числе 1221 за минувшие сутки.