На Брянщине заболели коронавирусом 25 человек и выздоровели 24
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим. За минувшие сутки в регионе подвердилось 25 новых заражений и 24 факта выздоровления. Новых умерших от коронавируса и вызванных им осложнений нет.
Всего в регионе подтвердилось 7590 случаев заражения, в том числе 6241 человек выздоровели, а 35 умерли.
Сделано 117 705 исследований на коронавирус, в том числе 1221 за минувшие сутки.
Читайте также
Новости регионов
На улице Николаева в Смоленске заканчивается ремонт трамвайных путей
Подрядная организация рассказала, что планирует завершить ремонтные работы на улице Николаева 10 августа, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. 11 августа будет проведен пробный пуск трамвая. В случае успешного испытания реконструированного участка путей, полноценное движение трамваев возобновится ориентировочно 12-13 августа. Ожидается, что ремонт рельсов на улице Николаева поможет сделать поездки в трамваях Смоленска более комфортным для пассажиров:
Смоленских автомобилистов попросили не парковаться на обочинах улицы Кутузова
Рабочие приступили к укладке верхнего слоя дорожного полотна на улице Кутузова, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Рабочие уже сняли старое дорожное покрытие, заменили системы водоотведения, включая три десятка колодцев ливневой канализации, более ста опор уличного освещения, отремонтировали съезды, заездные карманы, тротуары, а также уложили нижний слой дорожного полотна. Вечером восьмого августа начнутся работы по укладке верхнего
Сотрудники ГИБДД в Вязьме нашли наркотики у пассажира машины
Инспекторы ДПС ГИБДД в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Вязьме, на улице Русятка, остановили иномарку, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. В ходе проверки документов у водителя полицейские обратили внимание, что пассажир транспортного средства ведет себя подозрительно. Автоинспекторы приняли решение провести его личный досмотр. В ходе проведения досмотра в присутствии
Рабочие приступили к укладке асфальта на улице Соколовского
В Смоленске начались работы по укладке асфальта на улице Соколовского, сообщает пресс-служба администрации города. Рабочие заменят дорожное покрытие проезжей части, установят новые бордюрные камни, проведут ремонт тротуаров. Эту дорогу приведут в порядок благодаря субсидии из областного бюджета, выделенной Смоленску по поручению главы региона Алексея Островского. Недавно объект посетил градоначальник Андрей Борисов, акцентировав внимание подрядчика на
Количество ДТП на переездах в Смоленском регионе МЖД снизилось с начала года
За 7 месяцев 2020 года на железнодорожных переездах в Смоленском регионе МЖД зарегистрировано всего одно дорожно-транспортное происшествие (в 2019 году – 2). Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, а также разъяснительную работу среди водителей. Так, за прошедшее время в регионе отремонтировано 20 из 45 запланированных переездов, включая
За один день в Смоленске обнаружили три фальшивые купюры
За сутки в Смоленске обнаружены три поддельные денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Поддельная денежная купюра номиналом 5000 рублей обнаружена при пересчете денежных средств, поступивших в отделение по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО из сетевого магазина, расположенного на территории Смоленска. Вторая поддельная купюра была