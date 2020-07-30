Появились подробности в деле разгромившего машину брянца

Родные брянского «Супермена» рассказали, что он мстил за детей.

История 37-летнего жителя Бежицкого района Брянска, избившего двух девушек и молотком разбившего припаркованный Ford Mondeo, обрастает новыми подробностями.

«Лицо кавказкой национальности выбило ему окна дома, пока там были маленькие дети, авто принадлежит тому лицу… Дети в шоке сейчас, младший сердечник. Мужчина с молотком – мой брат», – рассказал в соцсетях брянец под ником Dmitrii Lusakov.

Напомним, сейчас дебошир задержан. Сам он пояснил, что причиной его агрессивного поведения стал бытовой конфликт с соседями.