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У губернатора признали школы Брянщины готовыми к новому учебному году

26 августа 09:08 Общество
У губернатора признали школы Брянщины готовыми к новому учебному году
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На состоявшейся накануне планерке при губернаторе обсудили готовность к новому году школ региона и признали их готовыми. Как сообщает пресс-служба правительства Брянщины, подготовка школ региона к новому учебному году оставалась ключевым вопросом, несмотря на особенности завершения учебного года и проведения ЕГЭ в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Сейчас все школы области завершают подготовку к приему учеников. Везде, где требовалось, заменили оконные блоки и сделали капитальный ремонт кровель. На выполнение работ по капитальному ремонту 90 кровель образовательных организаций из областного бюджета направлено 154,3 млн рублей; на замену оконных блоков в 293 образовательных организациях — 134,5 млн рублей. В рамках национального проекта «Образование» отремонтированы спортивные залы в восьми сельских школах.

Объем финансирования из федерального бюджета на данное мероприятие составил 19,7 млн рублей. Перед муниципальными образованиями стояла задача: наиболее эффективно освоить выделенные из федерального бюджета средства, обеспечить требуемый стандарт качества работ. Федеральный проект по созданию условий для развития физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, будет продолжен и в следующем году, — рассказалала директор департамента образования и науки Елена Егорова.

В 18 школах установили видеонаблюдение, в 15 — дооснастили системы видеонаблюдения, для 31 закупили металлоискатели, в 10 — выполнен ремонт ограждения. В 6 детских садах установили домофоны, а в пяти — электронные замки на калитки.

В этом году для ежедневного подвоза более 7 тыс. школьников из 815 населенных пунктов к месту учебы и обратно в регионе будет задействовано 316 школьных автобусов. Автобусы будут курсировать по утвержденным маршрутам и графику. Все автобусы оснащены ремнями безопасности, тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, проблесковыми маячками. Организован ежедневный медицинский осмотр водителей и технический осмотр автобусов.

Персонал образовательных организаций уже проинструктирован о мерах пожарной безопасности, а руководителями и должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность, своевременно пройдено обучение по программам пожарно-технического минимума. 1 сентября традиционно обеспечивать безопасность при проведении торжественных линеек во всех школьных учреждениях будет личный состав Главного управления, сотрудники подразделений, — сообщил зам начальника ГУ МЧС по Брянской области Николай Яньков.

Необходимо создать такие условия, чтобы при большой численности школьников было определено разное время, классы не пересекались между собой, и в целом, стоит рассмотреть возможность участия в линейках лишь определенных классов: первоклассников и выпускников, — сказал губернатор Александр Богомаз о проведении линеек 1 сентября.

11 классов не так много, и мы думаем, что они вместе с первоклашками смогут принять участие в 1 сентября, что касается родителей, то они будут находиться отдаленно от школьников. Обязательным останется и масочный режим. Будет обеспечен режим термометрии, гигиеническая обработка рук, обработка помещений. После линейки ученики направятся в свои школьные кабинеты, — ответила Елена Егорова.

Все школы обязаны проводить противоэпидемиологические мероприятия: уборку помещений с дезинфицирующими средствами, проветривать классы и по возможности, оснастить их обеззараживающими воздух устройствами. А расписание уроков должно быть составлено так, чтобы ученики разных классов не пересекались на переменах.  Должна осуществляться термометрия, социальная дистанция в 1,5 метра и другие мероприятия, направленные на нераспространение коронавируса.

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