В Брянске назвали безграмотными заявления о возврате всех ограничений

Среднесуточный показатель темпа прироста заболеваемостью коронавирусом в регионе снижается.

Об этом заявила главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова. По ее словам, заявления о возвращении региона к полной самоизоляции не соответствуют действительности.

Напомним, в понедельник, 27 июля, стало известно о том, что коэффициент распространения заболеваемости достиг единицы. Это значит, что один человек заражает не более одного человека, пояснила Трапезникова.

«С 24 мая на протяжении девяти недель отмечается стойкое снижение количества заболевших еженедельно. Понедельные темпы роста случаев коронавирусной инфекции по отношению к предыдущей неделе находятся на отрицательном уровне. На прошедшей неделе было минус 26,5 процента. Более того, количество внебольничных пневмоний также снижается», – сообщила она, отметив, что именно среднесуточный показатель темпа прироста заболеваний за две календарные недели является главным критерием в оценке эпидемиологической ситуации.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, еще две недели назад еженедельное число заболевших в Брянской области составляло 229, за прошедшую неделю − 181.