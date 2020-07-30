В Брянске сняли на видео странную девушку в луже

Дождь проявил у брянцев творческие способности.

В Брянске сняли на видео еще одну любительницу купаний в лужах.

На выложенном в соцсетях видео видно, как девушка сначала неподвижно полежала в луже, затем покружилась, ополоснула руки и волосы и вернулась к гаджету, который записывал происходящее.

«Что с ней?» – удивляются в комментариях горожане. «Очередной блогер… дичь снимает», – уверены они.

Напомним, после дождя 29 июля заплыв в луже также устроили двое молодых людей в трусах.