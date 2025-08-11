Дело об убийстве 14-летней давности рассмотрит суд Брянска

Рецидивист, подозреваемый в убийстве 14-летней давности, предстанет перед судом в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Фокинский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве, совершённом 14 лет назад. В преступлении обвинили 46-летнего жителя областного центра.

Днём 18 марта 2011 года в «скорую медицинскую помощь» поступила информация о смерти владельца частного жилого дома по переулку Севскому в Фокинском районе. У мужчины были множественные колото-резаные ранения головы, груди и живота.

На первоначальном этапе расследования очевидцев преступления правоохранители не нашли. Но работа следственных и оперативных органов не останавливалась. Спустя время, следователи установили подозреваемого. Тот в это время был в тюрьме за совершение другого преступления.

Правоохранители смогли доказать, что именно фигурант позвонил в «скорую». Также стражи порядка разыскали свидетеля, который опознал подозреваемого по шраму на лице. Он видел, как тот выход из дома потерпевшего в день убийства.

По версии следствия, днем 18 марта 2011 года мужчина пришёл к соседу, с которым у него был затяжной конфликт. Фигурант нанес хозяину дома множественные удары ножом и твердым предметом.

Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.