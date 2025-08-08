Мужчина погиб в ДТП на трассе в Почепском районе

Мужчина погиб при столкновении легковушки с фурой на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 6 августа в Жирятинском районе на 44-м км автомобильной дороги «Почеп–Жирятино» произошло ДТП. 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21213» выехал со второстепенной дороги на встречную полосу. Легковушка врезалась в грузовик DONG FENG.

Водитель «ВАЗа» погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.