Троих наркоторговцев задержали полицейские в Брянском районе

Троих наркоторговцев задержали инспекторы ДПС на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инспекторы ДПС на трассе в Брянском районе остановили для проверки автомобиль. В салоне иномарка находились трое жителей Брянска в возрасте 24, 26 и 27 лет. Их подозревали в незаконном обороте наркотиков.

Испугавшись, пассажиры выбросили из машины пакет. Сотрудники наркоконтроля обнаружили неподалеку сверток с марихуаной весом 80 граммов. Задержанные признались, что наркотики привезли из Калужской области для сбыта мелкими партиями в Брянской области.

А при личном досмотре в нательном белье 27-летнего дилера обнаружили сверток с мефедроном весом 120 граммов.

Возбуждены уголовные дела. Суда фигуранты ждут под стражей.