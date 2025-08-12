Троих наркоторговцев задержали полицейские в Брянском районе
Троих наркоторговцев задержали инспекторы ДПС на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Инспекторы ДПС на трассе в Брянском районе остановили для проверки автомобиль. В салоне иномарка находились трое жителей Брянска в возрасте 24, 26 и 27 лет. Их подозревали в незаконном обороте наркотиков.
Испугавшись, пассажиры выбросили из машины пакет. Сотрудники наркоконтроля обнаружили неподалеку сверток с марихуаной весом 80 граммов. Задержанные признались, что наркотики привезли из Калужской области для сбыта мелкими партиями в Брянской области.
А при личном досмотре в нательном белье 27-летнего дилера обнаружили сверток с мефедроном весом 120 граммов.
Возбуждены уголовные дела. Суда фигуранты ждут под стражей.
