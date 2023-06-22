Цветы к могиле Неизвестного Солдата возложили в Брянске

Памятный митинг прошёл у могилы Неизвестного Солдата на Центральном кладбище Брянска. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента

82 года назад началась Великая Отечественная война. В День памяти и скорби у могилы Неизвестного Солдата на Центральном кладбище Советского района Брянска прошел торжественный митинг. Представители государственных и силовых структур, а также общественных организаций возложили корзины с цветами к монументу. Они почтили память погибших минутой молчания.

«Мы преклоняемся перед каждым, отдавшим жизнь ради свободы и независимости нашей Родины. Наш долг — свято хранить память о подвигах предков и передавать следующим поколениям правду о войне, особенно сегодня, когда во всем мире возродился неонацизм. Мы должны быть достойными продолжателями традиций поколения победителей, гордиться великой, могучей Россией и никогда не забывать жестокие уроки истории. Вечная память защитникам нашей страны!» – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.