Интерактивная выставка о народных костюмах открылась в Брянске

В День рождения Брянской области в областном центре открылась интерактивная передвижная выставка о народных костюмах.

На бульваре Гагарина 5 июля открыли интерактивную передвижную выставку «Традиционный народный костюм Брянской области». Мероприятие приурочили к 79-летию со Дня образования Брянской области.

Экспозиция состоит из фотографии из 18 муниципальных образований региона. Каждый район имел свои особенности традиционного костюма. По ним можно было в старину узнать откуда прибыл человек.

Например, в традиционном народном костюме Дятьковского района преобладает красный цвет. У жителей приграничных с Украиной сёл и деревень в одежде присутствовали жёлто-голубые вставки, а у соседей Белоруссии — красно-зелёные. А женские рубахи Комарического района отличались от всех других большим отложным воротником с белым вязаным кружевом и вышивкой.

Выставка будет работать всё лето на бульваре Гагарина.

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