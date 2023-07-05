Интерактивная выставка о народных костюмах открылась в Брянске

В День рождения Брянской области в областном центре открылась интерактивная передвижная выставка о народных костюмах.
На бульваре Гагарина 5 июля открыли интерактивную передвижную выставку «Традиционный народный костюм Брянской области». Мероприятие приурочили к 79-летию со Дня образования Брянской области.
Экспозиция состоит из фотографии из 18 муниципальных образований региона. Каждый район имел свои особенности традиционного костюма. По ним можно было в старину узнать откуда прибыл человек.
Например, в традиционном народном костюме Дятьковского района преобладает красный цвет. У жителей приграничных с Украиной сёл и деревень в одежде присутствовали жёлто-голубые вставки, а у соседей Белоруссии — красно-зелёные. А женские рубахи Комарического района отличались от всех других большим отложным воротником с белым вязаным кружевом и вышивкой.
Выставка будет работать всё лето на бульваре Гагарина.
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