Бесплатную пересадку введут на восьми маршрутах Брянска

Бесплатную пересадку введут на восьми автобусных маршрутах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

На пресс-конференции в мэрии заместитель главы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков анонсировал введение бесплатной пересадки на автобусных маршрутах.

В прошлом году эксперимент провели на автобусах №3 и 54, курсирующие в микрорайон «Автозаводец» и посёлок Октябрьский до Бежицкого рынка.

Специалисты отдела по транспорту, а также автотранспортного предприятия просчитали экономическую составляющую бесплатной пересадки и изучали техническую возможность её внедрения. В итоге нововведение коснётся восьми автобусных маршрутов:

— №8-а «Ул. Молокова — Бульвар Щорса» (Кольцевой): пересесть на №31–а, 37–а;

— №9–а «Микрорайон «Вокзальный» — пос. Радица-Крыловка»: пересесть на №2–а, 31–а, 37–а;

— №10–а «Поликлиника БАЗ — пос. Чайковичи»: пересесть на №25–а, 31–а;

— №13–а «Кладбище — Ковшовка»: пересесть на №27–а, 31–а, 106–а;

— №16–ак «Брянск–II — Станция «Снежетьская»: пересесть на №27–а, 31–а, 48–а;

— №19–а «Бордовичский водозабор — Гипермаркет «2*2»: пересесть на №25–а, 31–а;

— №23–а «Бордовичский водозабор — Бежицкая АС»: пересесть на №20–а, 22–а, 25–а;

— №30–а «Больница №2 — Ул. Чичерина»: пересесть на №2–а, 11–а, 37–а.

Воспользоваться двумя автобусами по одной цене пассажиры смогут уже скоро.

«С января мы будем реализовывать это нововведение. Да, не все маршруты одновременно, но планируем все восемь — в 2025 году», — подчеркнул Игорь Чубчиков.