Брянские предприниматели поддержали уникальный фотомузей

В Брянске состоялась очередная встреча Попечительского совета местного музея истории фотографии. За год своего существования совет, объединивший предпринимателей, депутатов и энтузиастов культуры, стал надёжным партнером этого необычного проекта.

МИФ – так называется музей – появился благодаря смелой идее брянского фотографа Романа Формина. Несколько лет назад он решился на эксперимент: создать не просто выставочное пространство, а настоящую творческую лабораторию. Здесь каждый посетитель может не только разглядывать старинные фотоаппараты, но и сам попробовать сделать снимок по технологии XIX века. Такой интерактивный подход делает музей особенным: экспонаты здесь не пылятся за стеклом, а «работают» вместе с гостями.

«Мне всегда хотелось, чтобы в Брянске появился частный музей, как в других городах,» – делится впечатлениями член Попечительского совета, предприниматель и руководитель регионального отделения партии «Гражданская платформа» Дмитрий Корнилов. По его словам, МИФ стал местом притяжения для всех, кто интересуется искусством фотографии: здесь постоянно что-то происходит – выставки сменяют мастер-классы, проходят кинопоказы, рождаются новые проекты.

Попечительский совет помогает музею развиваться, ведь даже самые известные культурные площадки нуждаются в поддержке единомышленников. У основателя музея Романа Формина много интересных задумок, и члены совета готовы помочь в их осуществлении.

МИФ продолжает удивлять горожан и гостей Брянска своими необычными проектами. Двери музея открыты не только для посетителей, но и для новых партнёров – предпринимателей, готовых поддержать развитие этого увлекательного культурного пространства. Как отмечает Дмитрий Корнилов, любой желающий может связаться с ним через социальные сети и узнать подробности о возможностях сотрудничества с музеем.

Так, благодаря совместным усилиям энтузиастов и меценатов, в Брянске растёт и развивается уникальный проект, объединяющий историю и современность, традиционную фотографию и новые технологии, профессионалов и любителей искусства.

Фото от Дмитрий Корнилов