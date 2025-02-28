Брянские власти обновляют инфраструктуру гражданской обороны

В приграничной Брянской области идет масштабная работа по совершенствованию системы защиты мирного населения. Регион, занимающий стратегически важное положение на западных рубежах России, адаптирует инфраструктуру гражданской обороны к современным вызовам безопасности.
По информации председателя районной территориальной депутатской группы Володарского района Игоря Болунёва, сегодняшняя ситуация требует новых подходов к организации защитных мероприятий. «Мы пересматриваем концепцию гражданской обороны. Если раньше основной акцент делался на защитных сооружениях при промышленных объектах, то сейчас приоритет отдается созданию сети укрытий в жилых кварталах», — пояснил депутат.
Особую актуальность этой работе придает регулярная активность вражеских беспилотников в приграничном пространстве, хотя большинство из них успешно перехватывается силами ПВО. В этих условиях власти региона уделяют повышенное внимание готовности защитных сооружений для гражданского населения.
В качестве примера можно привести системную работу, развернутую в Володарском районе Брянска. Здесь регулярно проводятся комплексные проверки подвальных помещений жилых домов с участием представителей районной администрации, специалистов управления по делам ГОЗНТЧС и сотрудников управляющих компаний.
На днях состоялось выездное совещание по оценке готовности укрытия в доме №5 по улице Горняков. Специалисты проверили техническое состояние помещения и сформировали перечень необходимых улучшений. Согласно современным требованиям, каждое укрытие должно быть оборудовано системой освещения, местами для сидения, запасами воды и средствами поддержания санитарного порядка.
Важным нововведением станет создание института ответственных за доступ к укрытиям из числа жителей домов. В ближайшее время управляющие компании проведут собрания с собственниками квартир для определения кандидатур на эти должности.
«Такой комплексный подход позволяет нам быть уверенными в готовности защитной инфраструктуры к любым нештатным ситуациям», — подчеркнул Игорь Болунёв. Опыт Брянской области наглядно демонстрирует, как можно эффективно модернизировать систему гражданской обороны в современных условиях.
Фото: страница ВКонтакте Игоря Болунёва
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