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Цены на продукты в Брянске снизились благодаря ярмаркам

2024, 03 декабря 13:19 Общество
Цены на продукты в Брянске снизились благодаря ярмаркам
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Цены на продукты в Брянске снизились благодаря ярмаркам выходного дня. Об этом рассказали в городской администрации.

 

Работу ярмарок выходного дня обсудили на оперативном совещании в Брянской городской администрации. Их сезон подходит к концу.

Так, на пяти площадках города с 17 августа свою продукцию реализовывали фермеры со всей области. Для них на территории ярмарок подключили холодильники, установили баки для мусора, изготовили ценники единого образца и разместили информационные растяжки. Местами аграрии пользовались бесплатно.

За более чем три месяца фермеры продали свыше 2,5 тысяч тонн картофеля, более 90 тонн моркови, свёклы, капусты, лука, огурцов, помидоров, перца, кукурузы и баклажанов. Также брянцы и гости региона купили 35 тонн яблок и груш и более 4 тонн мёда, 16 тонн зерна и свыше тонны ягод. Эти цифры больше, чем в прошлые годы.

«О работе ярмарок мы получили много положительных отзывов, как от продавцов, так и от покупателей. Контроль качества продукции весь сезон вели специалисты управления ветеринарии Брянской области, нарушений они не выявили. По просьбам покупателей и продавцов мы продлили работу торговых площадок до 15 декабря и предлагаем продолжить проведение ярмарок в 2025 году», — отметила начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации Ольга Канаева.

В мэрии уточнили, что из-за ярмарок снизились цены на сельхозпродукцию в Брянске. Например, картофель стоит 39 рублей 76 копеек за килограмм. При этом в Смоленске, Туле, Калуге и Курске цена на этот корнеплод выше 45 рублей. Также дешевле, чем в соседних регионах, в Брянске продают капусту, лук, морковь и свёклу.

 

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